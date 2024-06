Real Madrid se opone a que Mbappe participe en los Juegos Olímpicos 2024

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé explicó que su nuevo club tiene “una posición muy clara” que supone que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que “llegar en septiembre” no sería la mejor manera de empezar su nueva etapa de blanco.

“Mi club tiene una posición muy clara, a partir de este momento creo que no participaré en los Juegos. Es así. Me uniré a un nuevo equipo. Llegar en septiembre no es el mejor comienzo para una aventura”, dijo este domingo en rueda de prensa.

Mbappé compareció ante los medios en la previa al estreno de Francia en la Eurocopa 2024 de Alemania, en un primer partido contra Austria, y el delantero francés reconoció que su ilusión de estar en la cita olímpica no podrá hacerse realidad.

“Ahora le deseo lo mejor a la selección francesa. Por supuesto, veré todos los partidos como aficionado. Ojalá nos traigan la medalla de oro”, añadió el parisino, que fichó por el Real Madrid de manera oficial el pasado tres de junio.