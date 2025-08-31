El Real Madrid se marchó al primer parón internacional con el pleno de puntos en este arranque de la temporada de LaLiga EA Sports 25-26 después de ganar este sábado 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Mallorca, un rival que le volvió a plantear muchos problemas y que gozó de ocasiones para haber aspirado a arrebatarle los primeros puntos.

El conjunto madridista sudó el pleno. No cuajó un partido excesivamente brillante y sufrió más de lo esperado ante los de Jagoba Arrasate, de nuevo acertado en su planteamiento, sólo venido abajo por un minuto fatal en el que vio esfumarse su ventaja con los goles de Arda Güler y Vinícius Jr, de nuevo titular y, también de nuevo, sustituido con el choque igualado. Tampoco brilló Kylian Mbappé, frustrado ante dos de los tres goles anulados por Sánchez Martínez, uno de ellos que provocó un monumental enfado en el feudo merengue.

Volvió a rotar Xabi Alonso para este tercer partido, con la vuelta de Trent Alexander-Arnold, Eder Militao y, sobre todo, del ‘7’, suplente en el anterior choque en el Carlos Tartiere. Además, el técnico madridista dejó una vez más muestras de su predilección por Franco Mastantuono, aunque el argentino no tuvo excesivo brillo y estuvo un tanto errático.

Esto fue algo la tónica general del encuentro, más abierto de lo que se podría prever en un principio. Ayudó un Mallorca que no dudó en desplegarse hacia la portería de Courtois y que sí encontró la forma de superar la presión local, con rápidas combinaciones y con Vedat Muriqi como el mejor amigo de sus compañeros. Sin embargo, esa apuesta le privó también tener del tradicional orden de los equipos de Arrasate y permitió al conjunto madridista jugar con más espacios.

Sin embargo, el Real Madrid no los terminó de aprovechar y, además, se vio abajo en el marcador cuando Muriqi remató, prácticamente con la parte trasera de su hombro, el 0-1 tras un saque de esquina. Ese golpe aturdió un tanto a los locales, que habían visto previamente como se le había anulado por poco un nuevo tanto a Mbappé, que también vería como tampoco celebraría otro por el mismo motivo en el tramo final del primer tiempo.

Cuando llegó ese segundo disgusto para el francés, el equipo merengue ya había remontado el gol del delantero kosovar sin necesitar de un fútbol excesivamente brillante y sin asediar a Leo Román, sólo inquietado por disparos desde fuera del área. Y volteó el marcador de una forma habitual en el Santiago Bernabéu, con dos fogonazos en apenas un minuto.

Primero, aprovechó estrategia tras un córner con Dean Huijsen asistiendo de cabeza para que Güler la empujase. El Mallorca no pudo rehacerse al 1-1 cuando tenía el choque más controlado porque a renglón seguido permitió una transición fatal que cerró Vinícius Jr con un disparo cruzado pese a que la contra parecía requerir una mejor decisión que la que había tomado el brasileño, muy participativo, aunque sin éxito hasta entonces. Los locales pudieron aumentar la renta con un ajustado disparo de Alexander-Arnold, y, sobre todo, una de Mbappé que desperdició extrañamente antes del descanso.

Gol anulado

Tras este, los decibelios en el Bernabéu se elevaron. El Real Madrid marcó pronto el 3-1, en una jugada de carambola culminada por Güler e iniciada tras un disparo de un Mastantuono más entonado. Pero desde la sala VOR avisaron a Sánchez Martínez de que el turco se podría haber ayudado de la mano en un primer remate casi sin querer y el colegiado murciano lo anuló ante el tremendo y sonoro enfado de la grada.

Y en ese momento pudo pescar en río revuelto el Mallorca, que gozó de dos ocasiones muy claras para el 2-2, salvadas por los laterales merengues con dos acciones de nivel, sobre todo Álvaro Carreras que sacó acrobáticamente sobre la línea una potente volea de Samu Costa. Antes, Alexander-Arnold había llegado a tiempo para estorbar lo justo a Joseph cuando este se prestaba a empujar sobre la línea una gran acción individual de Sergi Darder.

El Real Madrid se iba partiendo peligrosamente y Alonso tiró del banquillo para meter piernas frescas en todas las líneas para recuperar energía en el repliegue y equilibrio en la presión con Brahim Díaz, Dani Carvajal, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, este por Vinícius Jr, de nuevo sin jugar un partido completo esta campaña. El ritmo bajó notablemente en los compases finales porque los locales fueron más cautos y prefirieron guardar su ventaja con Arrasate metiendo sin éxito cambios ofensivos en busca de lograr un punto del que por momentos fue merecedor.