El Real Madrid venció este domingo por 2-1 al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, adjudicándose los blancos el Clásico por primera vez en año y medio, gracias a los goles de Kylian Mbappé, en su cuarto Clásico consecutivo marcando, y Jude Bellingham, y anulando a un conjunto blaugrana al que le costó mucho más generar peligro y lamentó el mal partido de Lamine Yamal y Pedri González, en un partido que vivió una tangana al final.

En abril de 2024 fue la última vez que el Santiago Bernabéu celebró la victoria de su equipo en un Clásico, hasta este domingo. Los pupilos de Xabi Alonso se impusieron en un partido en el que compitieron mejor, fueron sobresalientes sin balón y aprovecharon el buen momento de Mbappé, que incluso fallí un penalti y le anularon otros dos tantos. Vinícius Júnior también completó un gran encuentro, aunque lo terminó cabreado con Xabi Alonso por su cambio rondando el 70′.

Fue un partido caliente, intenso, como siempre, en el que el Real Madrid siempre estuvo metido, mientras al Barça le costó crear ocasiones. De hecho, el gol azulgrana, obra de Fermín López, vino de un error de Arda Güler. Lamine Yamal y Pedri no aparecieron y si equipo lo pagó, ante un conjunto merengue que se venga de los cuatro Clásicos perdidos el curso pasada y se mantiene líder, 5 puntos por encima de su máximo rival.

El duelo arrancó con el Bernabéu entregado y un exceso de excitación que pareció contagiar a un Dean Huijsen que volvía de lesión y cometió dos errores graves en el primer minuto que le pudieron costar caros a su equipo. Se esperaba un Clásico caliente, y el penalti señalado por Soto Grado de Lamine Yamal sobre Vinícius, pero el colegiado lo anuló, VAR mediante, y sancionó falta del brasileño.

El FC Barcelona intentó imponer su estilo, con más calma en la creación y encontrando soluciones en salida con más facilidad que un Real Madrid más agazapado y con Mbappé y Vinícius desgolgados para salir rápido. Y así, tras una gran presión madridistas, llegó el 1-0 obra del ’10’ francés aprovechando un error del Barça y desde fuera del área. El Bernabéu se encendía de nuevo, aunque otra vez el VAR les bajó la euforia al señalar fuera de juego.

Pero pasado el minuto 20, Bellingham, tras un giro exquisito, encontró al espacio de nuevo a Mbappé, habilitado y que no falló ante Szczesny para sin runrún convertir el 1-0. Entonces, comenzaron los mejores momentos del Real Madrid en la primera mitad. Mbappé probó de nuevo al meta polaco, Huijsen estuvo cerca del 2-0 tras un gran envío de Aurélien Tchouaméni, y el Barça seguía sin rematar a puerta.

El conjunto azulgrana se quitó esta espinita pasada la media hora, después de su combinación más larga, pero el remate de Ferran Torres, sin demasiado fuerza, lo atrapó fácil Courtois. Y después de dos grandes ocasiones de Bellingham y Vinícius, el FC Barcelona encontró el empate en un error de Arda Güler, como pivote y de cara a portería. El turco falló en una entrega, y Rashford le sirvió el 1-1 a Fermín López.

Casi llega el 1-2 en un contragolpe azulgrana, y los de Xabi Alonso respondieron corriendo también al espacio con ‘Vini’, a quien agarró el desde entonces amonestado Pedri. Y en la reanudación los blancos golpearon de nuevo con el 2-1. Vinícius centró sobre la línea de fondo y Militao asistió con la cabeza a Bellingham solo en el segundo palo. Justo antes del descanso, Mbappé marcó el 3-1, pero otra vez en fuera de juego.

Un segundo tiempo sin goles

La segunda parte comenzó como la primera, con polémica arbitral. Tras una buena jugada personal, Bellingham centraba con Eric García en el suelo y al que el balón le golpeaba en la mano, lo que Soto Grado señaló como penalti, también tras consultar el VAR.

Mbappé iba decidido a convertir su doblete personal, pero falló desde los once metros, por primera vez desde su error en San Mamés. El penalti errado dio alas al FC Barcelona, que volvió a tener en las botas de Fermín el empate hasta en dos ocasiones.

El equipo azulgrana comenzó a embotellar y a hundir al Real Madrid, aunque sin generar excesivo peligro en la meta defendida por Courtois. Xabi Alonso dio entrada a Brahim Díaz, quien precisamente fue el que sirvió a Bellingham en un contragolpe el 3-1, pero el hispanomarroquí arrancó adelantado la jugada.

En los minutos finales, ambos equipos pudieron ampliar su marcador. Primero, Mbappé a la carrera remató fuera en el mano a mano con Szczesny y, después, Koundé no pudo rematar ya dentro del área tras un buen envío de Lamine Yamal. Una tangana entre los banquillos de los dos equipos protagonizó los últimos minutos, también con la expulsión de Pedri al recibir la segunda amarilla.

Victoria madridista para sumar ya 27 puntos, por los 22 con los que se queda el Barça, que ha perdido tres de sus últimos 5 partidos.