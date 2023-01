Ronaldo sobre caso Vinicius: “Los racistas no nos representan”

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário de Lima, condenó los insultos racistas que recibió el pasado 30 de diciembre el delantero del Real Madrid –Vinícius Jr.– durante el partido de LaLiga Santander entre pucelanos y madridistas, y aseguró que el club va a “colaborar en la investigación” para localizar a los individuos que profirieron los gritos.

“Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. Vinícius, todo mi apoyo, respeto y cariño”, señaló el exfutbolista, de 46 años, en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Además, aseguró que tratarán de localizar a los culpables de dichos actos. “El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del club. No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan”, indicó.

Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr, todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023

Este martes, LaLiga presentó denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos por los insultos racistas proferidos contra Vinícius en el duelo del pasado viernes (0-2) en el Nuevo Zorrilla. La patronal presentó una denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, acompañada de las pruebas audiovisuales recabadas en la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas.

Posteriormente, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un “procedimiento disciplinario extraordinario” al Real Valladolid por los hechos acaecidos.