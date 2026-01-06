La llegada de una gran estrella de Hollywood al fútbol colombiano se convirtió durante las últimas horas en un fenómeno viral luego de que el actor Ryan Reynolds, reconocido mundialmente por su papel de Deadpool, protagonizara un video que disparó la atención sobre el Internacional de Bogotá, el nuevo club del fútbol profesional colombiano.

El propio Reynolds compartió en su cuenta oficial de Instagram un clip en el que aparece recibiendo la camiseta del equipo bogotano. Con su característico sentido del humor, el actor saluda la prenda y posteriormente se la pone frente a la cámara, en un gesto que rápidamente fue replicado por las cuentas oficiales del club y por miles de usuarios en distintas plataformas digitales.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026

La publicación no tardó en generar reacciones. Hinchas, aficionados al fútbol y seguidores del actor compartieron el video, que incluso despertó dudas iniciales sobre su autenticidad debido a la magnitud de la figura involucrada. Sin embargo, la confirmación desde los canales oficiales del Internacional de Bogotá despejó cualquier interrogante y consolidó el impacto mediático del contenido.

El video se suma a una serie de acciones que han incrementado la visibilidad del club, que nació tras la compra de la ficha de La Equidad, en una operación cercana a los 20 millones de dólares. Reynolds hace parte del grupo inversionista que respalda el proyecto, liderado por el Tylis-Porter Group, junto a otros socios de reconocimiento internacional.

Te puede interesar: Violinista demanda a Will Smith y su empresa por acoso sexual y despido injustificado

Desde diciembre de 2025, el Internacional de Bogotá presentó una nueva identidad visual, con escudo renovado y colores blanco, negro y dorado, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa en el fútbol capitalino. La aparición del actor luciendo la camiseta se convirtió, así, en un símbolo del alcance global que busca el club en esta fase inicial.