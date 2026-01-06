Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La llegada de una gran estrella de Hollywood al fútbol colombiano se convirtió durante las últimas horas en un fenómeno viral luego de que el actor Ryan Reynolds, reconocido mundialmente por su papel de Deadpool, protagonizara un video que disparó la atención sobre el Internacional de Bogotá, el nuevo club del fútbol profesional colombiano.

El propio Reynolds compartió en su cuenta oficial de Instagram un clip en el que aparece recibiendo la camiseta del equipo bogotano. Con su característico sentido del humor, el actor saluda la prenda y posteriormente se la pone frente a la cámara, en un gesto que rápidamente fue replicado por las cuentas oficiales del club y por miles de usuarios en distintas plataformas digitales.

La publicación no tardó en generar reacciones. Hinchas, aficionados al fútbol y seguidores del actor compartieron el video, que incluso despertó dudas iniciales sobre su autenticidad debido a la magnitud de la figura involucrada. Sin embargo, la confirmación desde los canales oficiales del Internacional de Bogotá despejó cualquier interrogante y consolidó el impacto mediático del contenido.

El video se suma a una serie de acciones que han incrementado la visibilidad del club, que nació tras la compra de la ficha de La Equidad, en una operación cercana a los 20 millones de dólares. Reynolds hace parte del grupo inversionista que respalda el proyecto, liderado por el Tylis-Porter Group, junto a otros socios de reconocimiento internacional.

Te puede interesar: Violinista demanda a Will Smith y su empresa por acoso sexual y despido injustificado

Desde diciembre de 2025, el Internacional de Bogotá presentó una nueva identidad visual, con escudo renovado y colores blanco, negro y dorado, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa en el fútbol capitalino. La aparición del actor luciendo la camiseta se convirtió, así, en un símbolo del alcance global que busca el club en esta fase inicial.

Alejandro Poveda

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo