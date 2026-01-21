Ir al contenido principal

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga tras una contundente victoria 3-0 sobre Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, en un partido que se desarrolló sin contratiempos y con un ambiente de fiesta en las tribunas. Los goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos desataron la euforia de los 30.398 aficionados que acompañaron al equipo cardenal en la final de vuelta, sellando un título que reafirma el buen momento del club bogotano.

Desde el pitazo inicial, el equipo mostró una postura ofensiva y una presión alta que rápidamente incomodó a Junior. Esa intensidad tuvo recompensa apenas a los cinco minutos de juego, cuando Ewil Murillo abrió el marcador tras una precisa asistencia de Daniel Torres. El tempranero gol marcó el rumbo del encuentro y obligó al conjunto barranquillero a replegarse ante el dominio local.

Con el control del partido y el respaldo de su afición, Santa Fe mantuvo el ritmo y amplió la ventaja gracias a las anotaciones de Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, quienes sentenciaron la serie. El pitazo final confirmó la superioridad cardenal y desató la celebración en El Campín, donde el equipo capitalino levantó un nuevo trofeo y dejó claro que atraviesa un momento sólido y prometedor.

