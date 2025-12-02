El equipo bogotano Independiente Santa Fe hizo el anuncio oficial de quien asumirá la dirección técnica para el torneo de 2026.

Se trata del uruguayo Pablo Repetto, quien asume el cargo asume con la misión y el claro objetivo de proyectar el equipo a nivel internacional.

El nuevo director del equipo cardenal firmó contrato hasta diciembre de 2026, llegando con muchas expectativas por parte de la hincha y de la parte directiva, quienes tienen sus ojos puestos en su trabajo.

Pablo Repetto tiene ocho títulos en su hoja de vida: uno con Fénix, uno con Defensor Sporting, tres con Liga de Quito y tres con Nacional de Uruguay