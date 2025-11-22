Independiente Santa Fe demostró superioridad ante Fortaleza, a pesar de terminar el compromiso con un jugador menos.

Una tarjeta sacó del juego a Elvis Perlaza provocando que Francisco ‘Pacho’ López rearmara la estructura del equipo y con la destreza de Hugo Rodallega terminara con el marcador a su favor.

Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Fortaleza CEIF en la jornada 2 del grupo B sumando sus primeros tres puntos en esta recta final del campeonato para de esta manera meterse en la lucha por el tiquete a la final del segundo semestre.