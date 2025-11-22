Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Independiente Santa Fe demostró superioridad ante Fortaleza, a pesar de terminar el compromiso con un jugador menos.

Una tarjeta sacó del juego a Elvis Perlaza provocando que Francisco ‘Pacho’ López rearmara la estructura del equipo y con la destreza de Hugo Rodallega terminara con el marcador a su favor.

Nota recomendada: La Manada Timiza habla sobre el placer de tener un perro en casa

Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Fortaleza CEIF en la jornada 2 del grupo B sumando sus primeros tres puntos en esta recta final del campeonato para de esta manera meterse en la lucha por el tiquete a la final del segundo semestre.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo

Sigue la pelea entre los Verdes por la cabeza de lista al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido. El estudio le da a Jota Pe Hernández el…
Siga leyendo