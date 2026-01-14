El Independiente Santa Fe suma esfuerzos para la temporada que está a punto de iniciar en Liga, Copa Colombia y Libertadores.

Para esto contrató y se hizo a los derechos de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien jugó en su eterno equipo rival (Millonarios). Mosquera ya presentó los exámenes médicos de rigor.

Mosquera jugó 17 partidos con Millonarios y no tuvo la oportunidad de demostrar su talento por la poca participación que se le dio durante la pasada temporada.

