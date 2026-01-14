Confidencial Noticias
El Independiente Santa Fe suma esfuerzos para la temporada que está a punto de iniciar en Liga, Copa Colombia y Libertadores.
Para esto contrató y se hizo a los derechos de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien jugó en su eterno equipo rival (Millonarios). Mosquera ya presentó los exámenes médicos de rigor.
Mosquera jugó 17 partidos con Millonarios y no tuvo la oportunidad de demostrar su talento por la poca participación que se le dio durante la pasada temporada.
¿Por qué quieren demandar a Matador?
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal. El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este…
La respuesta de Gustavo Petro al ELN
El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil. El primer mandatario le recordó al ELN que…
¿A qué viaja el ministro de Defensa a los EE.UU.?
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. El MinDefensa tendrá…