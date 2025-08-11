Ir al contenido principal

El talento colombiano volvió a brillar con fuerza en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, esta vez de la mano de Saúl Hernández, quien se coronó campeón panamericano juvenil en la exigente modalidad de BMX Freestyle masculino.

Con tan solo 18 años, Hernández protagonizó una remontada espectacular en la final disputada en el Parque Olímpico. Tras una discreta primera ronda que lo dejó en la séptima posición, el joven rider ejecutó una segunda salida magistral, cargada de trucos técnicos y fluidez en cada movimiento. Su actuación fue premiada con una puntuación de 92.67, la más alta de la jornada, que lo catapultó directamente al primer lugar del podio.

La medalla de plata fue para el argentino Manuel Turone, quien también deslumbró con un sólido desempeño y obtuvo 91.00 puntos. El brasileño Davi Gibim completó el podio con un puntaje de 79.67.

La victoria de Hernández no solo destaca su proyección internacional, sino que representa un hito para el BMX colombiano, que suma así su segunda medalla dorada en esta disciplina. Más temprano, Queen Villegas se consagró campeona en la categoría femenina, consolidando a Colombia como la potencia indiscutible del BMX Freestyle en esta edición de los Panamericanos Junior.

Con esta doble consagración, la delegación colombiana reafirma su dominio regional en una disciplina que combina creatividad, destreza y riesgo, y que sigue ganando adeptos en el continente.

