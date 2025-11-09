A juzgar por las palabras del técnico del equipo León de México, todo apunta a que James Rodríguez no seguirá jugando para los manitos.

Ignacio Ambriz, técnico del León, al término del partido contra Puebla se despidió de James con un sentido mensaje.

«La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor», afirmó Ambriz.

Se espera que en los próximos días el Club León haga oficial la situación del jugador colombiano, quien tiene compromisos con los juegos amistosos de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA con miras al Mundial de Fútbol 2026.

