El reciente triunfo de Millonarios sobre el equipo Llaneros con el marcador 2 -1, se vio opacado por la lesión que sufrió el jugador del equipo azul, Radamel Falcao García.

El delantero, salió del terreno de juego generando inquietud entre el cuerpo técnico y la hinchada que no ha dejado de preguntar por su situación.

En su reciente comunicado, el Club Millonarios aclaró que el atacante samario sufrió una lesión leve lo que abre la puerta a una recuperación en corto plazo.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, se lee en el comunicado.

