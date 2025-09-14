Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Durante las dos primeras jornadas del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, que se celebra en Beidaihe, China, la delegación colombiana ha dejado en alto su nombre al conquistar 19 medallas, entre ellas seis de oro, de la mano de figuras como Kollin Castro, Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms, quienes se proclamaron campeones en sus respectivas pruebas.

El sábado arrancó con las competencias de 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos, donde Kollin Castro le dio el primer oro a Colombia en la categoría mayores femenina con un tiempo de 18.897 segundos, escoltada por su compatriota Geiny Pájaro. Ese mismo día, Mariana Imitola debutó como campeona mundial en los 5.000 metros puntos juvenil, mientras que en la categoría mayores, Luz Karime Garzón obtuvo la medalla de plata. El juvenil Diego Molina sumó un bronce en la rama masculina.

La segunda jornada dominical estuvo marcada por el dominio colombiano en las pruebas de 10.000 metros eliminación. En juvenil damas, Manuela Rodríguez y Mariana Imitola hicieron el 1-2 para Colombia, mientras que en mayores, Gabriela Rueda repitió su título de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, seguida por Luz Karime Garzón. En la rama masculina, Jacobo Mantilla se colgó el oro con una marca de 14.55.448, ampliando el dominio tricolor en fondo.

Nota recomendada: Adriá Soriano logra su primer punto en la Copa Davis

Finalmente, en la prueba de 500 metros más distancia, Colombia cerró con broche de oro gracias al triunfo de María Fernanda Timms y la plata de Kollin Castro, acompañadas en el podio por la italiana Alice Sorcionovo. En masculino, Jhon Tascón fue plata tras una final muy reñida, y en la categoría juvenil, María Maldonado y Gisell Caicedo sumaron plata y bronce, respectivamente, mientras que Wilmar Charris aportó un bronce más en varones. Con este balance, Colombia se confirma como una potencia mundial del patinaje.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cada día mueren 219 colombianos por problemas cardiacos

| Confidencial Noticias | ,
Cada latido cuenta una historia. La de una madre que sueña ver crecer a sus hijos, la de un joven que persigue sus metas, la de un abuelo que atesora los recuerdos de una vida. Pero en Colombia, miles de esas historias se apagan cada año. Las enfermedades…
Siga leyendo

«Hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico»: Gloria Flórez

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, califica el contenido de la ponencia que estudiará el Consejo Nacional Electoral como un intento por detener el avance del Pacto Histórico. ¿Qué alternativas han explorado los congresistas de la Colombia…
Siga leyendo

Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
Siga leyendo

Comisión de Acusaciones abre investigación a Gustavo Petro por injuria y calumnia

| Confidencial Noticias | ,
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras. Vargas Lleras, el pasado 12 de…
Siga leyendo

Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…
Siga leyendo