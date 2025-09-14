Durante las dos primeras jornadas del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, que se celebra en Beidaihe, China, la delegación colombiana ha dejado en alto su nombre al conquistar 19 medallas, entre ellas seis de oro, de la mano de figuras como Kollin Castro, Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms, quienes se proclamaron campeones en sus respectivas pruebas.

El sábado arrancó con las competencias de 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos, donde Kollin Castro le dio el primer oro a Colombia en la categoría mayores femenina con un tiempo de 18.897 segundos, escoltada por su compatriota Geiny Pájaro. Ese mismo día, Mariana Imitola debutó como campeona mundial en los 5.000 metros puntos juvenil, mientras que en la categoría mayores, Luz Karime Garzón obtuvo la medalla de plata. El juvenil Diego Molina sumó un bronce en la rama masculina.

La segunda jornada dominical estuvo marcada por el dominio colombiano en las pruebas de 10.000 metros eliminación. En juvenil damas, Manuela Rodríguez y Mariana Imitola hicieron el 1-2 para Colombia, mientras que en mayores, Gabriela Rueda repitió su título de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, seguida por Luz Karime Garzón. En la rama masculina, Jacobo Mantilla se colgó el oro con una marca de 14.55.448, ampliando el dominio tricolor en fondo.

Finalmente, en la prueba de 500 metros más distancia, Colombia cerró con broche de oro gracias al triunfo de María Fernanda Timms y la plata de Kollin Castro, acompañadas en el podio por la italiana Alice Sorcionovo. En masculino, Jhon Tascón fue plata tras una final muy reñida, y en la categoría juvenil, María Maldonado y Gisell Caicedo sumaron plata y bronce, respectivamente, mientras que Wilmar Charris aportó un bronce más en varones. Con este balance, Colombia se confirma como una potencia mundial del patinaje.