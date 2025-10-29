Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Foto: @mindeporteCol

La Selección Colombia se convirtió en líder única de la Liga de Naciones Femenina luego de ganar con un resultado 2-1 a la Selección de Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El gol de Leicy Santos de tiro penalti le dio la ventaja a la tricolor, tras una falta cometida sobre Ivonne Chacón.

En el segundo tiempo las chicas de la Tricolor, celebraron un gol de Nayely Bolaños cobrado tambien desde el punto penalti.

Las dirigidas por el técnico Ángelo Marsiglia anotaron un gol al minuto 71′ gracias a Daniela Montoya. De esta manera las chicas de la Selección Colombia se ubican en la tabla de posiciones como las primeras con seis unidades.

Confidencial Noticias

[email protected]
