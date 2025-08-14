El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló sobre posible cambio de sede que tendría la Selección Colombia Femenina.

Dijo jesurún sobre el combinado femenino: “Hoy se reúne el Comité Ejecutivo y vamos a estudiar la posibilidad, pero realmente si la noticia salió hoy, eso no es cierto. Cali no va a poder por el concierto que tiene de Shakira, estamos viendo la posibilidad como Medellín, que parece que también tiene concierto ese día, tengo una charla con el Alcalde de Medellín para definir”.

La Selección Colombia Femenina se preparará para lo que será el inicio de la Liga de Naciones de Conmebol que definirá los equipos clasificados al Mundial 2027.

Su próximo compromiso será el 24 de octubre ante Perú y aunque inicialmente se dijo que Cali sería la sede para el partido, no podrá porque el estadio Pascual Guerrero tendrá un importante concierto por esas fechas.