Al término de la fase de grupo del Mundial Sub-20, la Selección Colombia logró la clasificación a los octavos de final ubicándose en el primer lugar del Grupo F con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates.

La Tricolor llegó a la siguiente fase del torneo internacional, luego de ganar a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria.

El primer partido que deberá jugar la Selección Colombia Sub-20 será con la Selección de Sudáfrica, y desde ya el técnico Cesar Torres estudia en el juego y las estrategias que utilizarán.

