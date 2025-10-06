Ir al contenido principal

Foto: @FCFSeleccionCol

Al término de la fase de grupo del Mundial Sub-20, la Selección Colombia logró la clasificación a los octavos de final ubicándose en el primer lugar del Grupo F con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates.

La Tricolor llegó a la siguiente fase del torneo internacional, luego de ganar a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria.

El primer partido que deberá jugar la Selección Colombia Sub-20 será con la Selección de Sudáfrica, y desde ya el técnico Cesar Torres estudia en el juego y las estrategias que utilizarán.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Francisco Barbosa retira su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad». Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el…
Siga leyendo

«La diplomacia de Colombia con los Estados Unidos no se puede acabar»: Mauricio Lizcano

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades…
Siga leyendo

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo

Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro

| Europa Press | ,
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Siga leyendo