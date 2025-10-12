Foto: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia Sub-20 clasificó a las semifinales del Mundial Sub-20 al vencer a España con el marcador 3-2.

Con esta victoria la tricolor se consolidad dentro de las cuatro mejores a nivel mundial en la categoría Sub-20, llenando a la fanaticada de esperanza y alegría.

El protagonista de la jornada fue el jugador, Néiser Villarreal, autor de los tres goles con los que Colombia logró remontar un marcador que le era adverso en medio de un partido que tuvo momentos complicados para la Selección.

El próximo compromiso de Colombia en el torneo internacional será ante la Selección de Argentina el próximo miércoles a las 6:00 p.m. (hora colombiana), juego que promete ser emocionante no solo por la calidad de ambos equipos, sino además por tratarse de un clásico suramericano.

Nota recomendada: La Selección Colombia Sub-20 llega a los cuartos de final del Mundial Sub-20

Argentina es una de las favoritas al título. En el partido en los cuartos de final, ante México demostró solidez defensiva y contundencia en ataque, características que la hacen un rival peligroso. Colombia por su parte llega manteniendo el invicto.