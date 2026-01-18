Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Tomada de X

La selección de Senegal conquistó la segunda Copa África de su historia al vencer (1-0) a la de Marruecos con un gol del jugador del Villarreal Pape Gueye en la prórroga de una final que los senegaleses amagaron con impugnar en un rocambolesco desenlace.

Campeones en 2021, los leones de la Teranga volvieron a reinar en África después de un partido decisivo que se guardó lo mejor para los últimos minutos. El jugador del Real Madrid Brahim forzó una pena máxima que desató la rabia senegalesa en forma de abandono.

Unos 20 minutos después, Senegal volvió al césped y Brahim falló el penalti a lo Panenka. En la prórroga se decidió una final que empezó con Senegal anulando a Marruecos en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, con un despliegue físico que hizo desaparecer al jugador del Real Betis Abde y también a Brahim.

La selección marroquí, que buscaba la Copa África 50 años después, se mantuvo en el partido con las paradas tremendas de Bono, en especial una a Iliman Ndiaye. El guion cambió en el segundo acto, y fue Marruecos la que perdonó por medio de Ayoub El Kaabi.

Con la tensión de los últimos minutos, Bono volvió a ser crucial y a Senegal le anularon un gol que protestaron amargamente, por falta. En el descuento, llegó un penalti a Brahim que desembocó en la salida del campo de la selección senegalesa, amagando con no volver en señal de protesta, durante más de 15 minutos.

Tras mucha tensión, la final se reanudó y Brahim, que había firmado un gran torneo, falló la pena máxima tirándola a lo Panenka. A los cuatro minutos de la prórroga, Pape Gueye hizo el tanto que dio la copa a Senegal y alargó la sequía de Marruecos, además anfitriona.

Nota recomendada: Real Madrid regresa al camino de la victoria

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo