Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ciclista colombiano Sergio Higuita finalizó este sábado 31 de enero como subcampeón del AlUla Tour 2026 que tuvo lugar en Arabia Saudí.

La última etapa se desarrolló entre AlUla Old Town y el mirador de Skyviews of Harrat Uwayrid, contemplando un recorrido total de 163.9 kilómetros

El suizo Jan Christen se consagró campeón de la décima edición del certamen tras completar el recorrido con un tiempo total de 03:36:05. Christen se impuso con autoridad en la clasificación general, superando al sudafricano Byron Munton, quien finalizó a 11 segundos, mientras que el español Igor Arrieta ocupó el tercer lugar, a 32 segundos del ganador.

En la clasificación acumulada, el colombiano Sergio logró una destacada actuación que le permitió quedarse con el subcampeonato del evento. El pedalista registró un tiempo total de 17 horas, 23 minutos y 58 segundos, quedando a tan solo 15 segundos de Christen, quien aseguró el título con un acumulado de 17:23:43, en una definición cerrada que mantuvo la emoción hasta el final.

A lo largo de las cinco etapas de la competencia, Sergio mostró regularidad y fortaleza, siendo uno de los protagonistas constantes del pelotón. Su rendimiento fue clave para mantenerse en la lucha por el título, demostrando solidez tanto en los tramos de velocidad como en las jornadas más exigentes.

La mejor presentación del colombiano se dio en la tercera etapa, disputada el jueves 29 de enero, sobre un recorrido de 142,1 kilómetros entre Winter Park y Mountain Wirkah. Esta jornada estuvo marcada por la dureza de la montaña en el tramo final, escenario en el que Sergio destacó con una actuación sobresaliente, confirmando su gran nivel y dejando en alto el ciclismo colombiano.

Nota recomendada: María Camila Osorio es la campeona del WTA 125

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los pronósticos en el CNE para Iván Cepeda no le son favorables

| Confidencial Noticias | , ,
La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así…
Siga leyendo

Invitan a Luis Gilberto Murillo a la consulta del Frente por la Vida

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, extendió invitación al excanciller y exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.  “Voces independientes, verdes y…
Siga leyendo

¿Roscograma familiar en la Presidencia de la República?

| Confidencial Noticias | ,
Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República. De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo…
Siga leyendo

Clara López inscribió su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
Siga leyendo

¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?

| Confidencial Noticias | , ,
Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…
Siga leyendo