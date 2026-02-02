El ciclista colombiano Sergio Higuita finalizó este sábado 31 de enero como subcampeón del AlUla Tour 2026 que tuvo lugar en Arabia Saudí.

La última etapa se desarrolló entre AlUla Old Town y el mirador de Skyviews of Harrat Uwayrid, contemplando un recorrido total de 163.9 kilómetros.

El suizo Jan Christen se consagró campeón de la décima edición del certamen tras completar el recorrido con un tiempo total de 03:36:05. Christen se impuso con autoridad en la clasificación general, superando al sudafricano Byron Munton, quien finalizó a 11 segundos, mientras que el español Igor Arrieta ocupó el tercer lugar, a 32 segundos del ganador.

En la clasificación acumulada, el colombiano Sergio logró una destacada actuación que le permitió quedarse con el subcampeonato del evento. El pedalista registró un tiempo total de 17 horas, 23 minutos y 58 segundos, quedando a tan solo 15 segundos de Christen, quien aseguró el título con un acumulado de 17:23:43, en una definición cerrada que mantuvo la emoción hasta el final.

A lo largo de las cinco etapas de la competencia, Sergio mostró regularidad y fortaleza, siendo uno de los protagonistas constantes del pelotón. Su rendimiento fue clave para mantenerse en la lucha por el título, demostrando solidez tanto en los tramos de velocidad como en las jornadas más exigentes.

La mejor presentación del colombiano se dio en la tercera etapa, disputada el jueves 29 de enero, sobre un recorrido de 142,1 kilómetros entre Winter Park y Mountain Wirkah. Esta jornada estuvo marcada por la dureza de la montaña en el tramo final, escenario en el que Sergio destacó con una actuación sobresaliente, confirmando su gran nivel y dejando en alto el ciclismo colombiano.

