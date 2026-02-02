Con la amenaza de otra lluvia y con Radamel Falcao García en el terreno de juego, Millonarios reanudó el partido suspendido por el torrencial aguacero en El Campín el pasado domingo 1 de febrero frente al Deportivo Independiente Medellín.

Lo malo para Millonarios es que gol no llegó, aun con un intento del Tigre Falcao quien punteó la pelota llegándole al segundo palo y se le fue por arriba.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín tuvo cuatro remates que le dieron la esperanza, sin embargo tampoco logró el tan esperado gol que le daría los tres puntos en condición de visitante.

