Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Villarreal CF incorpora como agente libre al centrocampista argentino Thiago Fernández, de 21 años, que se vincula al club castellonense para las próximas cinco temporadas y media, hasta junio de 2031, según informó este viernes en un comunicado la entidad amarilla.

«Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) es un centrocampista con calidad, buen golpeo y capacidad para asistir y llegar al área rival, un perfil ofensivo con presencia en los metros decisivos», destaca el club del Estadio de la Cerámica.

El nuevo jugador ‘groguet’, que formará parte de la dinámica del primer equipo, ya se ejercita a las órdenes del técnico, Marcelino García Toral, tras cerrar su llegada al Submarino Amarillo en este mercado invernal.

El joven talento argentino, dos veces internacional Sub-23, finalizó recientemente su vinculación contractual con el Club Atlético Vélez Sarsfield, club en el que se formó y completó su desarrollo en las categorías inferiores antes de dar el salto al primer equipo.

Fernández debutó con la primera plantilla de la ‘V Azulada’ en 2023 y se consolidó como una pieza importante en el apartado ofensivo, con un balance de seis goles y nueve asistencias en 48 partidos oficiales con el conjunto argentino.

Nota interesante: Atlético de Madrid cedió a Carlos Martín ¿A qué equipo llegará?

No obstante, en diciembre de 2024 el centrocampista ofensivo sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió volver a competir con Vélez Sarsfield antes de cerrar ahora, más de un año después, su llegada al Villarreal CF.

Además, el ‘Submarino’ informó sobre la salida de Manor Solomon, quien se desvincula del Villarreal después de media campaña, «tras ejecutar el Tottenham Hotspur una de las cláusulas liberatorias que figuraban en su contrato». Solomon cierra su etapa en el conjunto groguet después de haber jugado 13 encuentros y anotado un gol.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo

Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Siga leyendo

Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
Siga leyendo