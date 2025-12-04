El equipo Deportes Tolima dio un paso fundamental avanzando a la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, luego del empate 0-0 contra Atlético Bucaramanga.

El equipo sufrió en el primer tiempo y a pesar de que quiso llevarse al menos un gol que le garantizara los primeros tres puntos, queda tranquilo porque le servía ganar o empatar.

De esta manera los Pijaos se quedaron con el primer tiquete para llegar a la final. Aunque los bumangueses tuvieron muchas oportunidades de cara a la portería contraria, terminaron fallando ante la férrea defensa visitante.

Nota recomendada: Santa Fe estrena técnico

