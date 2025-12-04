Confidencial Noticias
El equipo Deportes Tolima dio un paso fundamental avanzando a la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, luego del empate 0-0 contra Atlético Bucaramanga.
El equipo sufrió en el primer tiempo y a pesar de que quiso llevarse al menos un gol que le garantizara los primeros tres puntos, queda tranquilo porque le servía ganar o empatar.
De esta manera los Pijaos se quedaron con el primer tiquete para llegar a la final. Aunque los bumangueses tuvieron muchas oportunidades de cara a la portería contraria, terminaron fallando ante la férrea defensa visitante.
PORTADA
Cámara aprueba iniciativa que previene el reclutamiento de mercenarios
La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. El Proyecto ahora pasa a…
Pacto Histórico es oficialmente partido político
El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático. De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido…
Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo
El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…
Petro invita a Trump a no amenazar» la soberanía de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ver «cómo destruyen» los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de…
Fiscalía pide enviar a la cárcel a Nicolás Petro
La fiscal, Lucy Laborde, solicitó la detención del hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, y exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. De acuerdo con la fiscal, Petro Burgos debe ser privado de su libertad, mientras responde por los delitos de…