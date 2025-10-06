Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Yenny Sinisterra brilló en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en Førde, Noruega, al conquistar dos medallas en la división de los 63 kilogramos femeninos: plata en el arranque y bronce en el total.

Sinisterra inició su competencia con dos levantamientos válidos en el arranque, alcanzando 100 y 103 kilogramos, lo que le permitió asegurar el segundo lugar en esa modalidad. Aunque falló en su tercer intento con 106 kg, su marca la dejó a solo ocho kilogramos de la norcoreana Suk Ri, quien se coronó campeona con 111 kg.

En el envión, la colombiana logró un intento válido de 128 kilogramos, que la ubicó en la cuarta posición, a tan solo tres kilogramos del bronce, que fue para la filipina Elreen Ando (131 kg). La norcoreana Suk Ri volvió a dominar con 142 kg, seguida por la canadiense Maude Charron con 133 kg.

Gracias a sus marcas combinadas, Sinisterra alcanzó un total de 231 kilogramos, que le dieron el tercer lugar en la clasificación general, detrás de Suk (253 kg) y Charron (236 kg), consagrándose así como una de las figuras destacadas del torneo.

Por su parte, en la rama masculina, el colombiano Francisco Mosquera compitió en la categoría de 65 kilogramos. En el arranque, logró un intento válido de 130 kg, que lo ubicó en la undécima posición. No obstante, tuvo una sólida presentación en el envión, donde levantó 170 y 175 kilogramos, siendo este último registro suficiente para alcanzar el cuarto lugar en esta modalidad.

En el total, Mosquera acumuló 305 kilogramos, resultado con el que repitió la cuarta casilla en la clasificación general, quedando muy cerca del podio.

Confidencial Noticias

[email protected]
