Aunque la presión sobre los bosques amazónicos continúa en varias zonas del país, la deforestación en la Amazonía colombiana mostró una reducción significativa del 25% entre enero y septiembre de 2025, según el más reciente Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación No. 44 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Durante los primeros nueve meses de 2025 se estimaron 36.280 hectáreas deforestadas, frente a las cerca de 48.500 hectáreas registradas en el mismo periodo de 2024, lo que consolida una tendencia a la baja en este bioma estratégico. Las mayores pérdidas de bosque se concentraron en enero (14.250 hectáreas) y febrero (9.503), mientras que mayo presentó la menor afectación, con apenas 54 hectáreas deforestadas.

El informe revela que cuatro departamentos concentran el 98% de la deforestación en la región amazónica: Meta y Caquetá, con el 31% cada uno; Guaviare, con el 24%; y Putumayo, con el 12%. En términos de reducción acumulada, Meta, Caquetá y Guaviare registraron las mayores disminuciones. En contraste, Putumayo presentó un aumento neto de 1.569 hectáreas deforestadas.

De acuerdo con el análisis del Ideam, la reducción responde a la articulación entre el Gobierno nacional y las comunidades, mediante acciones como restauración ecológica, acuerdos voluntarios de conservación, fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles, manejo forestal responsable y el acompañamiento a 5.562 familias beneficiarias del programa Conservar Paga.

No obstante, el boletín advierte que persisten alertas en el arco noroccidental de la Amazonía, especialmente en zonas de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde se identificaron núcleos de deforestación asociados principalmente a acaparamiento de tierras, ganadería extensiva no sostenible, expansión de vías no planificadas y cultivos de uso ilícito.

En departamentos como Putumayo, estas dinámicas se ven agravadas por la expansión de economías ilegales, mientras que, en menor medida, también se registran impactos por tala ilegal y minería ilícita. De forma excepcional, el informe señala causas naturales, como remociones en masa asociadas a lluvias extremas, en áreas del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.