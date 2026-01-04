La restauración de la cuenca media del río Bogotá continúa tomando forma con la intervención de 116 hectáreas destinadas a la recuperación ecológica del territorio. A través del Megaproyecto Río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha fortalecido acciones orientadas a restablecer la funcionalidad ambiental de esta zona estratégica.

Las áreas intervenidas, ubicadas en el municipio de Soacha y en las localidades bogotanas de Bosa y Engativá, hacen parte de un conjunto de Áreas Multifuncionales diseñadas para reconectar el río con sus zonas inundables y mejorar la salud de los ecosistemas asociados. En estos espacios se aplican soluciones basadas en la naturaleza, una estrategia que prioriza procesos ecológicos sostenibles para la recuperación ambiental.

Entre las principales acciones se encuentra la siembra de más de 68 mil árboles de especies nativas, como robles, cedros y sangregados, con el fin de fortalecer la cobertura vegetal y favorecer la biodiversidad. A esto se suma la creación de seis espejos de agua y la construcción de un biofiltro natural, infraestructura verde que contribuye a mejorar la calidad del agua mediante procesos de depuración biológica.

El proyecto también contempla la incorporación de más de 55 mil metros cuadrados de plantas acuáticas, cuyas raíces permiten la proliferación de microorganismos encargados de descomponer materia orgánica y reducir contaminantes. De manera complementaria, se adelanta la adecuación de viveros y centros de compostaje, fundamentales para la producción de material vegetal y la recuperación de suelos degradados.

Estas intervenciones buscan no solo rehabilitar áreas impactadas por la actividad humana, sino también restablecer el equilibrio natural del río Bogotá, fortaleciendo la conectividad ecológica y aportando a la resiliencia ambiental de la cuenca media.