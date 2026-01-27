Foto: CAR Cundinamarca

Autoridades de Boyacá y Cundinamarca firmaron un pacto para la protección, cuidado y conservación del oso andino.

Con la firma del Pacto por la Protección del Oso Andino, autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio se comprometieron a aunar esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico del oso andino, promoviendo la educación ambiental, la participación comunitaria y prácticas sostenibles que mitiguen las amenazas sobre esta especie y su hábitat.

El pacto fue suscrito por el director General de la CAR Cundinamarca, el gobernador de Boyacá, la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca, la Subdirección General de Gobernanza y Cultura Ambiental de la CAR, los alcaldes de diez municipios de Cundinamarca y Boyacá, así como representantes de la Iglesia y actores comunitarios del territorio.

“El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida. Este pacto representa un compromiso real con la vida, la biodiversidad y la convivencia armónica entre las comunidades y la fauna silvestre”, destacó el director General de la CAR.

