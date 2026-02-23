Sobre la vía Corán – Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, fue capturada una persona en flagrancia por el delito de tráfico de fauna silvestre,

Los hechos se registraron cuando uniformados de Tránsito y Transporte realizaron la señal de pare a una motocicleta de color azul. Durante el procedimiento de registro, fueron hallados en su poder 27 loros silvestres, los cuales eran transportados en un maletín y en una caja.

Las aves incautadas fueron dejadas a disposición de la autoridad ambiental competente, con el fin de garantizar su protección y valoración médica.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Local de La Dorada, deberá responder por el delito imputado.

