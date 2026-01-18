La CAR Cundinamarca dio inicio a la construcción de garitas en seis puntos estratégicos en la cuenca media del río Bogotá, priorizados por su relevancia ambiental, social y funcional. Estas estructuras están elaboradas con materiales eco sostenibles como madera y guadua, integradas al paisaje y acordes con el entorno natural que buscan promover la recreación pasiva en la ronda del río, fortalecer la seguridad en las zonas establecidas para las comunidades y consolidar el uso ciudadano del Parque Lineal Río Bogotá como un espacio de encuentro, apropiación y conservación ambiental.

“En el primer nivel fortalecen la seguridad y el control de los espacios restaurados, mientras que en un segundo piso funcionan como puntos estratégicos para una recreación pasiva y el avistamiento de aves, promoviendo el disfrute responsable de la comunidad. Las garitas se integran a áreas que la CAR ha recuperado ambientalmente, contribuyendo a mejorar la calidad del río y a favorecer el retorno de la fauna silvestre asociada a estos ecosistemas” , explicó Manuel Andrés Gonzales Malagón Subdirector General de administración del FIAB e Infraestructura Ambiental.

Las acciones incluyen la reposición, mantenimiento, reparación y protección de estructuras en guadua y madera, mantenimiento de cubiertas, adecuación de senderos peatonales, ajustes arquitectónicos y estructurales, así como la ejecución de obras complementarias orientadas a mejorar la seguridad y el uso ciudadano del parque.

Nota recomendada: Avanza la recuperación de la cuenca media del río Bogotá: más de 100 hectáreas fueron restauradas