La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) avanza en su compromiso ambiental mediante una ambiciosa estrategia de siembra de árboles que busca fortalecer la adaptación y mitigación del cambio climático en el departamento. Durante la actual administración, la entidad ha priorizado la restauración de ecosistemas estratégicos y la entrega de material vegetal a los municipios, promoviendo además la participación activa de comunidades educativas, empresas y ciudadanos.

Desde la Dirección Regional Alto Magdalena, el seguimiento técnico realizado por el equipo profesional permitió reportar la plantación de 320.248 árboles nativos en los últimos años, distribuidos en los ocho municipios que conforman esta zona. Estas acciones corresponden principalmente a medidas de compensación derivadas de procesos sancionatorios y permisivos tramitados por la entidad.

La directora regional CAR Alto Magdalena, Camila Velásquez, destacó que estos resultados son fruto del trabajo articulado entre la Corporación, el sector empresarial y particulares. “Hemos realizado un seguimiento riguroso al cumplimiento de las medidas de compensación, logrando no solo la siembra de más de 320 mil árboles, sino también la recuperación de cerca de 320 hectáreas dentro del territorio”, señaló.

Las especies sembradas corresponden, en su mayoría, a árboles nativos del Bosque Seco Tropical como iguá, matarratón, ocobo, samán, guácimo, orejón, guayacán y payandé, entre otros. Este ecosistema, caracterizado por altas temperaturas, baja humedad y suelos con capacidad de almacenamiento de agua, alberga una flora y fauna altamente adaptadas, pero se encuentra entre los más amenazados por la deforestación. Su conservación resulta clave para el equilibrio del ciclo hídrico y la biodiversidad regional.

De acuerdo con el área técnica de la regional, los beneficios ambientales ya son evidentes: la cobertura vegetal ha contribuido a disminuir la temperatura entre 1 y 2 grados centígrados, además de favorecer la recuperación de suelos degradados por actividades económicas y el acelerado crecimiento urbanístico registrado en los últimos años.

Las medidas de compensación se han concentrado principalmente en los municipios de Guataquí, Girardot, Ricaurte y Nilo, consolidando un esfuerzo regional que reafirma el papel de la CAR como actor fundamental en la protección y restauración ambiental del Alto Magdalena.