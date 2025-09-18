Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó el rescate exitoso de un ejemplar de jaguar (Panthera onca), cuya presencia había sido reportada desde mayo por comunidades de los municipios de Tocaima y Apulo.

El operativo de rescate se llevó a cabo el sábado 6 de septiembre y fue posible gracias a una estrategia de seguimiento que incluyó la instalación de cámaras trampa, identificación de huellas y monitoreo de desplazamientos. Estas acciones permitieron a los expertos confirmar la presencia del felino y planear su intervención de forma segura.

Se trata de un macho adulto, con un peso aproximado de 95 kilogramos y en buen estado corporal, que fue valorado por un equipo especializado en fauna silvestre. Durante la intervención se realizaron evaluaciones clínicas, comportamentales y actualmente se llevan a cabo análisis genéticos, exámenes médicos y estudios etológicos para determinar su origen y condición general.

“El ejemplar ingresó a un proceso de evaluación y valoración etológica y clínica, con el objetivo de evaluar sus condiciones y determinar las acciones necesarias para una futura liberación en un entorno natural seguro”, afirmó Alfredo Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

El jaguar es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido principalmente a la pérdida de hábitat, la fragmentación de sus territorios y la cacería ilegal.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
Siga leyendo

Procurador no descarta apelar la primera sentencia emitida por la JEP

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc. “Tenemos listos nuestro equipo de…
Siga leyendo