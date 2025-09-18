La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó el rescate exitoso de un ejemplar de jaguar (Panthera onca), cuya presencia había sido reportada desde mayo por comunidades de los municipios de Tocaima y Apulo.

El operativo de rescate se llevó a cabo el sábado 6 de septiembre y fue posible gracias a una estrategia de seguimiento que incluyó la instalación de cámaras trampa, identificación de huellas y monitoreo de desplazamientos. Estas acciones permitieron a los expertos confirmar la presencia del felino y planear su intervención de forma segura.

Se trata de un macho adulto, con un peso aproximado de 95 kilogramos y en buen estado corporal, que fue valorado por un equipo especializado en fauna silvestre. Durante la intervención se realizaron evaluaciones clínicas, comportamentales y actualmente se llevan a cabo análisis genéticos, exámenes médicos y estudios etológicos para determinar su origen y condición general.

“El ejemplar ingresó a un proceso de evaluación y valoración etológica y clínica, con el objetivo de evaluar sus condiciones y determinar las acciones necesarias para una futura liberación en un entorno natural seguro”, afirmó Alfredo Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

El jaguar es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido principalmente a la pérdida de hábitat, la fragmentación de sus territorios y la cacería ilegal.