La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) Región Central firmaron un convenio interadministrativo consolidar un modelo de gestión ambiental colaborativa que promueva la restauración ecológica, la conectividad ecosistémica y la conservación del recurso hídrico del rio Bogotá.

El acuerdo, que asciende a $60.300 millones, contempla una inversión de $60.000 millones por parte de la CAR y $300 millones aportados por la RAP-E, y tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones de restauración y conservación participativa en los ecosistemas estratégicos que conforman la cuenca alta y media del río Bogotá.

Las intervenciones se concentrarán en ecosistemas estratégicos identificados por su alta relevancia ecológica como páramos, bosques altoandinos, rondas hídricas y humedales fundamentales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

“Esta alianza con la RAP-E representa un paso trascendental hacia una gestión ambiental articulada entre las entidades del centro del país. La restauración de la cuenca del río Bogotá requiere cooperación, ciencia y participación comunitaria, y este convenio materializa ese compromiso”, señaló Alfred Ballesteros, director general de la CAR.