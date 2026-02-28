El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el país llegó a los 4 gigavatios (GW)

en generación de energías limpias equivalentes al 17,09% de toda la matriz energética del país con el funcionamiento del nuevo Parque Solar Atlántico.

Dijo el funcionario que este proyecto cuenta con 403.920 paneles solares interconectados en 34

subcampos con tecnología que les permite girar y orientarse con el movimiento del sol para capturar óptimamente sus rayos durante todo el día.

Las instalaciones de generación de energía limpia podrán abastecer de electricidad a cerca de 800 mil ciudadanos de la región principalmente a los habitantes de los municipios de Usiacurí y Sabanalarga.

“Con la producción de 180MW de esta planta solar, el país subió a 17,09% su participación de toda la matriz de energética usada en Colombia consolidándose como un pilar creciente en el desarrollo y bienestar de todo el territorio nacional”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, desde el lanzamiento de la granja solar El Llanito, en zona rural de Barrancabermeja.

