Desde la reunión de alto nivel celebrada en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con la participación de autoridades de ambos países y representantes de organismos multilaterales, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificó ratificó la disposición y capacidad de Colombia para avanzar en la Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá (ICP).

“Colombia está lista. Llegamos con tareas cumplidas y una hoja de ruta clara para que el proyecto dé su siguiente paso. Nuestro compromiso es cerrar la armonización regulatoria y trabajar con Panamá para destrabar los habilitadores en territorio”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, destacó la visión sostenible de la iniciativa. “Este proyecto es clave para transportar energía limpia del sur, rico en sol, viento y agua hacia el norte, donde se producen las mayores emisiones de CO₂. Desde el sector ambiental hemos promovido instrumentos de protección territorial y el diálogo con las comunidades, porque la licencia social es tan importante como la ambiental”.

Para concretar este asunto, se instalaron mesas técnicas entre ANLA, Parques Nacionales Naturales de Colombia e ISA para atender de manera oportuna los requerimientos institucionales y se adelantarán las respectivas consultas previas con las comunidades en los territorios.

ISA asumió el compromiso de entregar, a más tardar en enero de 2026, los Estudios de Impacto Ambiental completos. La interconexión contempla una línea HVDC de 500 km entre Cerromatoso (Córdoba, Colombia) y Panamá II (Provincia de Panamá), con una capacidad de 400 MW (megavatios).