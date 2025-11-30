La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR– dará inicio al “Mantenimiento y revegetalización del río Bogotá en su cuenca media y alta”, con una intervención ambiental de más de 150 mil árboles existentes en el “Parque Lineal del Río Bogotá” , con la plantación de 32.500 nuevos árboles, en distintos tramos del afluente y la restauración de senderos peatonales, que generan un corredor ecológico para recuperar la conectividad entre el río y sus áreas aledañas.

Las intervenciones se desarrollarán en tres tramos estratégicos de las cuencas media y alta del río Bogotá: el primero comprende 21 kilómetros, desde las compuertas de Alicachín hasta la desembocadura del río Tunjuelo, en el municipio de Soacha. El segundo tramo, de 30 kilómetros, iniciará en predios de la CAR en la localidad de Bosa y se extenderá hasta el área multifuncional Filtro de Humedales, en Engativá. Finalmente, el tercer tramo abarcará más de 22 kilómetros, desde la calle 80 hasta la Universidad La Gran Colombia, en el municipio de Chía.

El director técnico del FIAB, Amaury Rodríguez Villamil, explicó que el proceso de revegetalización del río Bogotá, a lo largo de sus 111 kilómetros, contempla la plantación y mantenimiento de aproximadamente 150.000 árboles.

Asimismo, precisó que se ejecutarán labores de mantenimiento de senderos, la instalación y reparación de cercas, y la adecuación de perchas y refugios para aves y mamíferos, con el propósito de fortalecer la conectividad ecológica del corredor fluvial. La entidad busca recuperar el ecosistema del río Bogotá, ejecutando un conjunto de obras complementarias a las labores de revegetalización.

Estas intervenciones restaurarán los hábitats naturales y favorecerán el retorno de diversas especies de fauna, contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad. Además, permitirán recuperar los servicios ecosistémicos asociados al río Bogotá, como la regulación hídrica, el control de la erosión, la estabilización del microclima, la formación del suelo y el ciclo de nutrientes, junto con servicios culturales vinculados al paisaje, la recreación, la identidad cultural y la conexión con el territorio.