La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, presentó un proyecto de ley que busca garantizar las fuentes de financiación para los planes de conservación de los ríos que han sido declarados sujetos de derechos, cuyos recursos provendrían de los impuestos al carbón.

De acuerdo con la congresista, del total de recursos destinados a programas ambientales que incluyen la protección de fuentes hídricas, el 10% del 80% deberá destinarse a los ríos que hayan sido declarados sujetos de derechos, ya sea por vía judicial o mediante un proyecto de ley.

Nota recomendada: Las especies de tiburones que podrían desaparecer

Holguín considera que lo ideal sería declarar todos los ríos de Colombia como sujetos de derechos, pero reconoce que esto resulta muy difícil, dado que existen más de 1.200 ríos en el país. Por ello, propone hacerlo de manera escalonada, garantizando las fuentes de financiación necesarias para que dichas declaraciones no se queden en letra muerta.

La congresista recordó que cada sentencia judicial o proyecto de ley establece la entidad responsable de administrar los recursos asignados. En el caso del río Aburrá, por ejemplo, el manejo de estos dineros corresponde al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a Corantioquia.