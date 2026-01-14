Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Corporación Autónoma de Antioquia, tras el avistamiento de tres individuos de la especie Puma concolor en diferentes lugares del departamento, hizo un llamado a la ciudadanía para que se respete la vida de estos animales.

Los avistamientos se registraron en zonas rurales de los municipios de Ituango y Puerto Nare, así como en zona sur del área metropolitana, donde la comunidad ha manifestado haber visto ejemplares transitando por corredores biológicos. 

Este llamado se hizo luego de hecho ocurrido en la vía hacia el Bajo Cauca, donde un Puma concolor perdió la vida, al parecer, tras ser atropellado por un vehículo.

CorAntioquia recordó que a la comunidad que las carreteras atraviesan hábitats naturales. La estrategia “La Vía Tiene Vida” busca que los conductores reduzcan la velocidad y transiten con precaución, permitiendo el paso seguro de nuestra fauna silvestre.

Nota recomendada: Avanza la recuperación de la cuenca media del río Bogotá: más de 100 hectáreas fueron restauradas

En el caso de ver a alguno de estos ejemplares, la entidad recomienda no acercarse, perseguir, rodear ni capturar al animal. El puma solo atacaría si se siente acorralado o amenazado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo

Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
Siga leyendo

¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal. El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro al ELN

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil. El primer mandatario le recordó al ELN que…
Siga leyendo

¿A qué viaja el ministro de Defensa a los EE.UU.?

| Confidencial Noticias | ,
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. El MinDefensa tendrá…
Siga leyendo