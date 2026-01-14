La Corporación Autónoma de Antioquia, tras el avistamiento de tres individuos de la especie Puma concolor en diferentes lugares del departamento, hizo un llamado a la ciudadanía para que se respete la vida de estos animales.

Los avistamientos se registraron en zonas rurales de los municipios de Ituango y Puerto Nare, así como en zona sur del área metropolitana, donde la comunidad ha manifestado haber visto ejemplares transitando por corredores biológicos.

Este llamado se hizo luego de hecho ocurrido en la vía hacia el Bajo Cauca, donde un Puma concolor perdió la vida, al parecer, tras ser atropellado por un vehículo.

CorAntioquia recordó que a la comunidad que las carreteras atraviesan hábitats naturales. La estrategia “La Vía Tiene Vida” busca que los conductores reduzcan la velocidad y transiten con precaución, permitiendo el paso seguro de nuestra fauna silvestre.

Nota recomendada: Avanza la recuperación de la cuenca media del río Bogotá: más de 100 hectáreas fueron restauradas

En el caso de ver a alguno de estos ejemplares, la entidad recomienda no acercarse, perseguir, rodear ni capturar al animal. El puma solo atacaría si se siente acorralado o amenazado.