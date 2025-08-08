Con más de 3,3 millones de hogares con gatos proyectados para este año y un crecimiento sostenido de 97% en el mercado de arenas entre 2020 y 2025, Colombia se consolida como un país con una fuerte tendencia hacia la tenencia responsable de mascotas, especialmente felinas. En este contexto, y en el marco de la celebración del Día del Gato este 8 de agosto, Gabrica, empresa especializada en el bienestar animal, destaca su portafolio de arenas para gatos como una de las categorías clave para responder a las nuevas demandas de los padres de mascotas.

Más allá de una necesidad básica, la elección de la arena para gatos se ha transformado en un factor esencial para el confort del felino y la tranquilidad del hogar. Al momento de escoger una buena arena se deben tener en cuenta variables como el control de olores, el tipo de material, la aglomeración, el nivel de polvo, la fragancia y el tamaño del grano. Estos aspectos influyen directamente en la experiencia del gato y en la facilidad de limpieza para su propietario.

Innovación al servicio del bienestar animal

Entre los productos destacados se encuentran las arenas aglomerantes, que facilitan la limpieza al formar bolitas compactas con la orina, reduciendo el desperdicio y manteniendo el arenero limpio por más tiempo, evitando problemas de salud para el gato. Las opciones con bentonita purificada, minerales antibacterianos o base vegetal como maíz y papel reciclado también han cobrado fuerza por su eficacia y seguridad.

El tamaño del grano es otro aspecto fundamental: mientras los granos finos son más cómodos para la mayoría de los gatos, los de grano grueso son preferibles para razas de pelo largo, ya que evitan que la arena se adhiera a su pelaje.

Fresh Step: tecnología al servicio del bienestar felino

De acuerdo con un estudio de Harvard Business Review, quienes tienen gatos prefieren productos que previenen problemas, priorizándolos por los que prometen innovación. En el mercado hay productos que cumplen esta tendencia como Fresh Step, una arena para gatos de última generación que ofrece múltiples beneficios para tutores exigentes, pues logra:

Control de olores por hasta 10 días seguidos, gracias a su fórmula avanzada.

Eliminación continua de malos olores, desde la raíz, no solo enmascarándolos.

99,9% libre de polvo, ideal para gatos sensibles y para mantener el área del arenero más limpia.

Tecnología exclusiva Clumplock ™, que bloquea el líquido y el olor al contacto, formando grumos compactos que facilitan su extracción diaria.

Incorporación del poder de Febreze, que brinda una fragancia fresca y limpia adicional sin incomodar al felino.

Además de los beneficios para el gato, y en línea con el estudio de Harvard Business Review, Fresh Step también reduce riesgos para la salud del padre de mascota, ya que al ser libre de polvo en un 99,9% cuenta con un avanzado sistema de control de olores y reduce la exposición a partículas que pueden afectar las vías respiratorias o generar alergias. Esta cualidad lo convierte en una opción ideal para hogares donde conviven personas con sensibilidad respiratoria, niños o adultos mayores.

Una categoría en expansión

Según Euromonitor 2025, la categoría de arenas para gatos en Colombia alcanzará este año un valor estimado de 438 mil millones de pesos, con un crecimiento proyectado de 7%. Este dinamismo se explica por el aumento sostenido en la población felina, que en 2024 creció un 12% respecto al año anterior, y por el interés creciente de los tutores en soluciones más tecnológicas y personalizadas para sus mascotas.

“En fechas como el Día del Gato, invitamos a los padres de mascota a pensar en el bienestar integral de sus mascotas. La arena no solo impacta la comodidad del gato, también influye directamente en la salud ambiental del hogar. Productos como Fresh Step cumplen un doble propósito: cuidar al felino y proteger al humano”, afirma Juan Pablo Páez, director de Mercadeo de Gabrica.

