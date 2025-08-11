Tropas del Ejército Nacional lograron la recuperación de 28 animales silvestres en diferentes zonas del departamento del Caquetá, evitando su tráfico ilegal, el maltrato y su tenencia irregular como mascotas.

Entre los ejemplares rescatados se destacan especies representativas de la región amazónica como boas constrictoras, tucanes, tortugas morrocoy, loras amazónicas y monos aulladores, cuya conservación es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Una de las intervenciones más significativas se registró en la vía que comunica los municipios de Morelia y Florencia, donde fue encontrado un polluelo de gavilán pollero en situación de abandono. La rápida y oportuna acción de las tropas permitió rescatar y salvaguardar la vida de esta ave de presa, considerada indicadora de la salud ambiental del territorio.

Todos los animales fueron trasladados bajo protocolo al Bioparque Aguadulce, ubicado en el municipio de Morelia, donde recibieron valoración clínica, atención veterinaria especializada y estabilización. Una vez superada esta fase, los ejemplares fueron entregados a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia), autoridad ambiental encargada de su rehabilitación definitiva y posterior liberación en entornos naturales seguros y adecuados.