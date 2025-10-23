Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La nueva encuesta nacional sobre reducción de la deforestación realizada por Greenpeace Colombia revela una alerta ciudadana: el 88% de la población colombiana pide acciones urgentes para proteger nuestros bosques. Además, el 84% considera que el Gobierno debe redoblar esfuerzos para frenar la deforestación y que las empresas deben estar legalmente obligadas a garantizar que sus productos y cadenas de suministro estén libres de deforestación.

La encuesta, realizada en el marco de la campaña global Respeta la Amazonía, evidencia el creciente consenso ciudadano sobre la urgencia de proteger uno de los ecosistemas más importantes del país y el mundo. Esto sucede a pocas semanas de dar inicio a la Cumbre del Clima, la COP30 en Belén, Brasil, en donde los líderes mundiales, incluido Colombia, tomarán decisiones sobre el futuro de nuestros bosques.

Nuestra selva Amazónica deberá estar en el centro de la discusión de la cumbre como bosque tropical clave en la lucha contra la crisis climática.

“Los resultados envían un mensaje claro desde Colombia al mundo, proteger nuestros bosques y nuestras selva Amazónica, es proteger el clima. La ciudadanía lo entiende: sin bosques no hay futuro.

Ahora el Gobierno Colombiano debe liderar a nivel nacional e internacional, y actuar con decisión en la próxima COP30 del Clima, para lograr decisiones que detengan y reviertan la deforestación y la degradación de los bosques. La deforestación cero NO puede seguir siendo una promesa, debe ser una acción inmediata.”, afirmó Laura Caicedo, coordinadora de Greenpeace Colombia.

De acuerdo con el estudio, la población identifica como principales responsables de la deforestación a la tala e industria maderera (34 %), seguida de la agricultura industrial (24 %) y la minería y extracción de recursos (24 %). La encuesta también demuestra un amplio respaldo ciudadano a la cooperación internacional y a la corresponsabilidad global de poner fin de manera inmediata a la deforestación, y allí Colombia deberá jugar un rol fundamental para impulsar compromisos concretos y vinculantes que permitan proteger la Amazonía:

  • 86 % de las personas considera que los países deben trabajar juntos para poner fin a la deforestación.
  • 85 % apoya un nuevo plan global de acción para detener la destrucción de los ecosistemas.
  • 81 % cree que los acuerdos internacionales pueden contribuir significativamente a proteger los bosques.

“Los datos demuestran que la gente está pidiendo responsabilidad, transparencia y cooperación porque comprenden la urgencia y exigen a Colombia y a los gobiernos del mundo actuar. No podemos seguir aplazando decisiones que comprometen nuestro futuro común”, agregó Caicedo. Colombia se encuentra entre los países con mayor pérdida de bosques tropicales del mundo, una situación que exige medidas firmes y coherentes por parte del Gobierno.

Proteger la Amazonía implica no solo detener la deforestación, sino también garantizar los derechos y la participación plena de pueblos indígenas y comunidades que la habitan, y ejercer control estricto sobre las industrias que impulsan su destrucción. Greenpeace hace un llamado a Colombia y a los países participantes de la Cumbre del Clima a fortalecer la protección de la Amazonía y avanzar para cumplir el compromiso nacional y global de deforestación cero antes de 2030.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo