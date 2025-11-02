Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La comunidad del barrio Trinidad, en Cali (Valle del Cauca), alertó a las autoridades sobre una preocupante situación que se presentaba en una vivienda del sector, donde presuntamente una manada de perros se estaba devorando entre sí. El hecho generó indignación entre los vecinos, quienes denunciaron el caso ante las autoridades competentes para evitar que continuara el sufrimiento de los animales.

El 26 de marzo de 2024, las autoridades hicieron presencia en el lugar para verificar la denuncia. Al ingresar al inmueble, encontraron 14 perros criollos, de los cuales una canina estaba muerta, 10 permanecían en condiciones precarias de higiene y sin alimento, y tres presentaban un avanzado estado de desnutrición. Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado, donde recibieron atención veterinaria y comenzaron un proceso de rehabilitación física y emocional.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), asumió la investigación y citó a Eduardo Rodríguez Madriñán, señalado como el tenedor de los caninos. Durante la diligencia, la Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal, contemplado en el Código Penal colombiano.

Nota recomendada: Denuncian presuntas irregularidades en millonario para contratar el alumbrado en Cali

Las entidades de protección animal reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier caso de crueldad o abandono, recordando que el maltrato animal es un delito que puede acarrear penas de prisión y sanciones económicas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Extraditan a los Estados Unidos a nueve colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional INTERPOL Bogotá, materializó la extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Los nueve capturados son…
Siga leyendo

Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

| Confidencial Noticias | ,
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
Siga leyendo

¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

| Confidencial Noticias | , ,
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo