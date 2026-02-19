Durante una visita técnica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a un predio ubicado en zona rural del municipio de Zipaquirá.

La autoridad ambiental evidenció la presencia altamente contaminante en la ronda de protección hídrica del río Susagua y la quebrada IGAC, cuerpos de agua de uso público y de especial importancia ambiental para el territorio.

La CAR Cundinamarca ordenó la suspensión de la actividad mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes.

La intervención se realizó tras evidenciar riesgo para el recurso hídrico y los ecosistemas asociados al río Susagua y la quebrada IGAC.

