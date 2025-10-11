Aunque el 59,9 % de las empresas de transporte en Colombia ya implementan acciones de logística verde, según cifras de la última Encuesta Nacional de Logística, el uso del papel sigue siendo un obstáculo importante para avanzar en sostenibilidad. Documentos como órdenes de compra, guías de despacho y comprobantes de entrega continúan siendo indispensables en muchas operaciones, lo que representa un retroceso frente a los esfuerzos medioambientales del sector.

El investigador Fernando Junca advierte que actividades como el embalaje y las impresiones son las que más papel consumen dentro de las empresas, lo que implica una significativa huella ambiental. Se estima que cada año se requiere la tala de cerca de 15 millones de árboles y entre 10.000 y 20.000 litros de agua para cubrir esta demanda.

Ante este panorama, la transformación digital se perfila como una de las principales soluciones para mitigar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sector. Un estudio de McKinsey & Company señala que la digitalización de la gestión documental puede reducir los costos administrativos hasta en un 25 % y mejorar la eficiencia operativa en un 30 %.

Además, de acuerdo con S&P Global, el 40 % de las empresas logísticas consideran que la adopción de tecnologías en la nube tiene el mayor impacto en la transformación digital del sector. “Hoy, las empresas líderes han dado el salto del papel a la nube, implementando sistemas de gestión documental digital en logística. Esta transformación no solo reduce costos, sino que también aporta eficiencia, transparencia y trazabilidad en todas las etapas de la cadena de suministro”, afirma Juan Ángel, Country Manager de Drivin en Colombia.

Drivin, proveedor de software especializado en logística, ofrece un sistema de gestión de transporte (TMS) que permite planificar, monitorear y analizar rutas de despacho, además de almacenar y consultar documentos operativos en la nube en tiempo real. Esta solución permite reducir el uso de materiales de oficina, ahorrar espacio físico y mejorar los tiempos de búsqueda de información crítica.

Los costos ocultos del papel

Continuar operando con documentación física acarrea una serie de desafíos para las empresas del sector. Entre los principales se encuentran:

Retrasos en validaciones , debido a la falta de información en tiempo real.

, debido a la falta de información en tiempo real. Errores humanos en registros duplicados o incompletos.

en registros duplicados o incompletos. Falta de visibilidad , que dificulta las auditorías ágiles.

, que dificulta las auditorías ágiles. Altos costos ocultos asociados a impresión, transporte y almacenamiento de documentos.

asociados a impresión, transporte y almacenamiento de documentos. Riesgos legales, como la pérdida de documentos clave ante reclamos o inspecciones.

“Un TMS permite centralizar toda la documentación en un solo sistema, desde órdenes de transporte, facturas y comprobantes, hasta licencias y reportes de auditoría. Lo que antes se archivaba en carpetas físicas ahora está disponible con un clic”, explica Ángel.

Según Gartner, el 38 % de las empresas en Colombia están optimizando la tecnología de sus cadenas de suministro, priorizando procesos más integrales y sostenibles.