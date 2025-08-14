Bogotá dio inicio a la nueva edición de Expopet, el evento más grande del país dedicado a los animales de compañía, que este 2025 celebra su décimo aniversario. Del 14 al 18 de agosto, el recinto ferial de Corferias se transformará en un punto de encuentro para familias, amantes de los animales, profesionales del sector y, por supuesto, sus peludos compañeros.

Durante cinco días, los asistentes disfrutarán de una programación variada y multiespecie que combina diversión, aprendizaje y consciencia. La feria ofrecerá zonas temáticas, exhibiciones, charlas, actividades deportivas y espacios interactivos pensados para fortalecer el vínculo humano-animal y promover la tenencia responsable.

Un evento para todos los gustos… y especies

Entre las actividades destacadas para perros, vuelve la popular Escuela de la Felicidad Canina, liderada por “Jei, El de los Perros”, un laboratorio sensorial con juegos de olfato, túneles y desafíos de confianza diseñado para mejorar la conexión entre los perros y sus cuidadores. También se llevará a cabo el Campeonato de Canicross por Relevos Indoor, una emocionante carrera cubierta con categorías para todas las edades.

Para los amantes de la agilidad y el espectáculo, regresa el Canisalto, competencia que premia al perro que logre el mayor salto en piscina. Además, el Circuito Canino Expopet permitirá evaluar y certificar la conformación y comportamiento de los canes, mientras que el Encuentro de Razas en la Pet Arena ofrecerá un espacio educativo para conocer más sobre diferentes razas y sus cuidados.

Los gatos también tendrán su protagonismo con la X Copa Internacional Felina Expopet, una pasarela con más de 100 ejemplares evaluados por jueces internacionales. A esto se suma la Exposición Felina del Colombian Cat Club, que incluirá muestras temáticas como “Gatos de Película”, jornadas de juzgamiento y charlas especializadas sobre salud, nutrición y comportamiento felino.

Zonas de bienestar y adopción: corazón de la feria

Más allá de las actividades lúdicas, Expopet 2025 refuerza su compromiso social con espacios permanentes dedicados al bienestar animal. Durante toda la feria, los visitantes podrán acceder a asesoría veterinaria, orientación en tenencia responsable y conocer iniciativas de adopción de mascotas que buscan un nuevo hogar.

Un plan familiar con propósito

Organizada por Corferias, Expopet se consolida como una plataforma integral que reúne lo mejor del entretenimiento, el conocimiento y el comercio enfocado en animales de compañía. Además de las actividades para el público general, la feria será punto de encuentro para profesionales del sector, con espacios de networking, actualización académica y oportunidades de negocio.

Con una década promoviendo el amor por los animales, Expopet 2025 promete ser el plan ideal del puente festivo de agosto: una experiencia pet friendly que celebra la vida, la diversidad y el lazo único entre humanos y animales. Las puertas estarán abiertas del 14 al 18 de agosto en Corferias, Bogotá.