Oscar Sevillano
Oscar Sevillano
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
PORTADA
La senadora Aída Quilcué protagoniza un nuevo caso de «usted no sabe quién soy yo»
La senadora Aída Quilcué protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional en un puesto de control sobre una carretera del departamento del Cauca. Cuando los militares le hicieron señales de pare para cumplir con la labor de control…
Alfredo Saade será pastor embajador de Colombia en Brasil
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil. De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país…
Condenan a Diego Cadena pero lo dejan en libertad
El juez tercero de conocimiento de Bogotá dicto fallo condenatorio al abogado del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal, al hallarlo culpable por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. …
Gobierno pedirá a Nicaragua el envío a Colombia de Carlos Ramón González
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que…
Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua
Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua. De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus…