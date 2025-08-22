Ir al contenido principal

Fondo Adaptación y la CAR Cundinamarca acuerdan restaurar la microcuenca El Tejar, en la parte alta del río Bogotá

Con una inversión histórica, el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca pusieron en marcha un ambicioso proyecto de restauración ambiental en la microcuenca El Tejar, ubicada en la cuenca alta del río Bogotá. Esta zona estratégica para la regulación hídrica de la región será objeto de una intervención integral orientada a revertir décadas de daño ambiental causado por la ganadería extensiva, la deforestación y la degradación del suelo.

El proyecto, que contempla la recuperación de 150 hectáreas, tiene como objetivo principal restablecer servicios ecosistémicos clave, mejorar la conectividad ecológica del territorio y reducir el riesgo de inundaciones, tanto en el área de intervención como en zonas más vulnerables aguas abajo. Esta acción cobra aún mayor relevancia ante los recientes problemas de abastecimiento de agua que han afectado a Bogotá y sus alrededores.

Nota recomendada: El poder de la información en la defensa ambiental

Las labores de restauración incluyen la siembra de especies nativas, el enriquecimiento del subpáramo, la instalación de cerramientos, el mantenimiento de plantaciones y la creación de hábitats seguros para la fauna local. De forma paralela, se impulsarán prácticas productivas sostenibles como sistemas silvopastoriles, renovación de praderas, cosecha de agua lluvia, elaboración de abonos orgánicos y planes prediales adaptados al entorno.

Uno de los pilares del proyecto es la participación comunitaria. Para ello, se desarrollarán jornadas pedagógicas en centros educativos, actividades de sensibilización y espacios de diálogo con líderes locales, buscando garantizar que la restauración sea sostenible en el tiempo y con un fuerte componente social.

Este esfuerzo conjunto entre las autoridades ambientales y las comunidades representa un paso decisivo hacia la recuperación ambiental de la cuenca alta del río Bogotá, con beneficios directos tanto para los ecosistemas como para la seguridad hídrica de millones de personas.

