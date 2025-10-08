En la vereda La Quiba, de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, un operativo conjunto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el Batallón de Contrainteligencia No. 5 del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, detuvo la quema a cielo abierto de retal de madera para la producción ilegal de carbón vegetal.

Quienes se dedicaban a esta actividad irregular mediante la producción y obtención de carbón vegetal, para la quema incompleta de retal de madera y trozos con pintura, metales (puntillas) y otros elementos en 16 pilas en combustión y una más en proceso de armado, en un área de 0.19 hectáreas.

“Las quemas a cielo abierto afectan principalmente al recurso aire, por la dispersión de gases y vapores durante el proceso de combustión, que en casos como este son emisiones contaminantes porque los materiales que entran en contacto con fuego no son segregados de manera adecuada, permitiendo que compuestos orgánicos volátiles e irritantes que, no solo afecta la calidad del aire, sino, además, la salud de las comunidades aledañas”, explicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

A lo anterior, se suma a la mala disposición de residuos ordinarios y reciclables, tales como canecas plásticas y metálicas, tubos de PVC, restos de latas y varillas, plásticos y cartón. Estos materiales estaban expuestos a la intemperie, sin ningún tipo de almacenamiento ni manejo adecuado.

La vereda La Quiba está definida como agroparque y destinada principalmente a la conservación, la restauración y la educación ambiental y por tanto la minería no está permitida ni es compatible con los usos del suelo definidos para este sector.

En la diligencia también se evidenció la pérdida de la capa orgánica del suelo, lo que modifica directamente el hábitat de las especies de suelo, o adaptadas a la vida subterránea, al generar un cambio físico en el entorno.