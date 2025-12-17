Elministro de Minas y Energía, Edwin Palma, inauguró la granja agrovoltaica en Isla Grande,la isla de mayor tamaño del archipiélago de las Islas del Rosario que beneficiará a 1500 personas que integran esta comunidad.

La granja agrovoltaica de Isla Grande se consolida como un referente nacional de transición energética justa, para las comunidades del Caribe colombiano.

De acuerdo con el funcionario, «esta comunidad estuvo en apagón durante más de 200 años”, sin acceso continuo y digno al servicio de energía», lo que ha convertido a las comunidades que habitan este territorio en dependientes de 3.000 galones de diésel, un modelo costoso y altamente contaminante.

“Estamos en medio de una granja agrovoltaica que resume la política energética del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí se demuestra que el derecho a la energía es un ascensor social y una condición básica para la dignidad humana”, afirmó el ministro.

Nota recomendada: Ministerio TIC y Artesanías de Colombia fortalecerán el trabajo artesanal con mayor tecnología

“Hoy, con energía solar, estamos descarbonizando la isla, protegiendo el ambiente y reduciendo los costos que antes recaían sobre los hogares”, señaló.

En el evento, el presidente Gustavo Petro pidió extender la instalación de plantas de generación eléctrica a todas las islas del Caribe colombiano con las que, además, se pueden poner en servicio plantas desalinizadoras para el abastecimiento de agua potable.

“Esto hay que extenderlo a todas las islas del Caribe; yo le pediría al IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas) que mire todas las islas, no solo de Islas del Rosario sino del Caribe; hay cerca por aquí al frente de Sucre una isla (Santa Cruz del Islote) donde vive muchísima gente, prácticamente no queda espacio sino para caminar, no hay espacio verde. Es una construcción que tiene su historia y la comunidad ha hecho de esa isla la más densificada del mundo”.