De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, 313 familias rurales de los departamentos de Antioquia, Cesar y Magdalena cuentan con energía limpia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo anterior, gracias a la instalación de Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos, hogares de los municipios de Murindó (Antioquia), Astrea (Cesar) y Pijiño del Carmen y Puebloviejo (Magdalena).

Con una inversión total de $9.904 millones, el proyecto aporta al cierre de brechas energéticas y al fortalecimiento del desarrollo local. Además de los beneficios ambientales, la implementación de estos sistemas impulsó la generación de 70 empleos entre directos e indirectos, dinamizando la economía de los territorios.

Cada sistema solar instalado tiene una potencia de 1,1 kWp, por hogar, permitiendo la refrigeración de alimentos y medicamentos, iluminación nocturna, conectividad digital y el uso de herramientas eléctricas que fortalecen las actividades productivas rurales. En conjunto, los sistemas generarán 645 MW anuales y contribuirán a la reducción de 57.323.880 toneladas de CO₂, equivalentes a la siembra de más de 286 mil árboles cada año.

En Murindó (Antioquia), municipio PDET del Urabá antioqueño por ejemplo, donde 35 familias fueron beneficiadas con soluciones solares que garantizan energía continua y sostenible. La inversión asciende a $1.107 millones, con una capacidad instalada anual de 47,22 MW y una reducción estimada de 4.198 toneladas de CO₂.

“Con Colombia Solar seguimos iluminando los territorios de Antioquia, Cesar y Magdalena, donde la esperanza nunca se apaga. Este proyecto refleja nuestro compromiso con una transición energética justa, en la que cada familia cuenta y cada conexión transforma vidas. Con dignidad cumplimos”, destacó Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía.

Nota recomendada: Decoración sostenible: tendencias eco para un hogar responsable