Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, 313 familias rurales de los departamentos de Antioquia, Cesar y Magdalena cuentan con energía limpia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo anterior, gracias a la instalación de Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos, hogares de los municipios de Murindó (Antioquia), Astrea (Cesar) y Pijiño del Carmen y Puebloviejo (Magdalena).

Con una inversión total de $9.904 millones, el proyecto aporta al cierre de brechas energéticas y al fortalecimiento del desarrollo local. Además de los beneficios ambientales, la implementación de estos sistemas impulsó la generación de 70 empleos entre directos e indirectos, dinamizando la economía de los territorios.

Cada sistema solar instalado tiene una potencia de 1,1 kWp, por hogar, permitiendo la refrigeración de alimentos y medicamentos, iluminación nocturna, conectividad digital y el uso de herramientas eléctricas que fortalecen las actividades productivas rurales. En conjunto, los sistemas generarán 645 MW anuales y contribuirán a la reducción de 57.323.880 toneladas de CO₂, equivalentes a la siembra de más de 286 mil árboles cada año.

En Murindó (Antioquia), municipio PDET del Urabá antioqueño por ejemplo, donde 35 familias fueron beneficiadas con soluciones solares que garantizan energía continua y sostenible. La inversión asciende a $1.107 millones, con una capacidad instalada anual de 47,22 MW y una reducción estimada de 4.198 toneladas de CO₂.

“Con Colombia Solar seguimos iluminando los territorios de Antioquia, Cesar y Magdalena, donde la esperanza nunca se apaga. Este proyecto refleja nuestro compromiso con una transición energética justa, en la que cada familia cuenta y cada conexión transforma vidas. Con dignidad cumplimos”, destacó Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía.

Nota recomendada: Decoración sostenible: tendencias eco para un hogar responsable

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo