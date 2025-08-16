Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Soldados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, intervinieron cinco unidades dedicadas a esta actividad en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, Antioquia.

Los uniformados incautaron cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas, entre otros elementos empleados para esta actividad ilegal.

En otro operativo que tuvo lugar en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, intervinieron una mina inutilizando un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC. En el sitio fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que operaban esta maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Alfredo Saade será pastor embajador de Colombia en Brasil

| Confidencial Noticias | ,
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil. De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena pero lo dejan en libertad

| Confidencial Noticias | , ,
El juez tercero de conocimiento de Bogotá dicto fallo condenatorio al abogado del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal, al hallarlo culpable por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.  …
Siga leyendo

Gobierno pedirá a Nicaragua el envío a Colombia de Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que…
Siga leyendo

Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua

| Confidencial Noticias | , ,
Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua. De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus…
Siga leyendo

Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Siga leyendo