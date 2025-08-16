Soldados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, intervinieron cinco unidades dedicadas a esta actividad en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, Antioquia.

Los uniformados incautaron cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas, entre otros elementos empleados para esta actividad ilegal.

En otro operativo que tuvo lugar en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, intervinieron una mina inutilizando un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC. En el sitio fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que operaban esta maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.