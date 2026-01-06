Ir al contenido principal

En un contexto marcado por la sobreestimulación y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, los viajes se están resignificando como espacios de pausa, conexión y bienestar. Así lo confirman las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com, que revelan un creciente interés de los viajeros colombianos por destinos tranquilos, alejados de las multitudes, donde la naturaleza y la calma se convierten en los principales protagonistas. 

De acuerdo con el estudio, el 53% de los viajeros colombianos afirma que viajaría específicamente para sentirse más cerca del mundo natural, evidenciando una preferencia clara por entornos que permitan reconectar con paisajes, sonidos y ritmos más pausados. Esta tendencia se complementa con una búsqueda de experiencias más conscientes: el 26% de los colombianos planea dedicarse a pasatiempos más “tranquilos” durante sus vacaciones, priorizando rituales restaurativos asociados con la paciencia, la reflexión y el alivio del estrés. 

La manera de explorar los destinos también está evolucionando. Desde la observación de insectos y aves, hasta las caminatas contemplativas, los viajeros muestran un interés creciente por actividades que fomentan una conexión profunda con el entorno natural. De hecho, más de la mitad de los colombianos encuestados (68%) aseguraron que considerarían este tipo de experiencias como una forma de conectar más intensamente con el lugar que visita, apostando por una observación detallada y una relación más respetuosa con la naturaleza. 

Destinos en Colombia para reconectar con la calma

Colombia, gracias a su diversidad geográfica y natural, ofrece múltiples destinos alineados con esta tendencia de viajes tranquilos y conscientes: 

Nuquí (Chocó): Rodeado de selva tropical y el océano Pacífico, es ideal para quienes buscan desconexión total, caminatas en la naturaleza, avistamiento de ballenas y sonidos naturales como compañía constante. 

Alojamiento recomendado: Ecohotel Luzul 

La Laguna de Tota (Boyacá): Un entorno sereno en medio de paisajes andinos, perfecto para actividades pausadas como la contemplación, la pesca artesanal y caminatas junto al lago.  

Alojamiento recomendado: Cabaña con vista a la laguna de Tota 

Jardín (Antioquia): Con su arquitectura tradicional, cafetales y senderos naturales, invita a un turismo lento, enfocado en la observación de aves y el contacto con la vida rural. 

Alojamiento recomendado: Hotel Plantación 

La Macarena (Meta): Más allá de Caño Cristales, la región ofrece espacios de profunda conexión con la biodiversidad, ideales para caminatas guiadas y experiencias de interpretación ambiental. 

Alojamiento recomendado: Hostal Caño Nevera 

Monguí (Boyacá): Un pueblo tranquilo donde el tiempo parece detenerse, rodeado de montañas y senderos que favorecen la reflexión y el descanso. 

Nota recomendada: Amazonía colombiana ¿Cómo avanzó la lucha contra la deforestación en 2025?





